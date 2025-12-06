Вверх
Назло зарплатам. Архагелогородцы на Новый год решили раскошелиться

Большинство жителей Архангельска уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 75% будут одаривать своих родственников. 39% поздравят своих любимых.28% — друзей. 19% планируют сделать подарок себе. 12% — коллегам по работе. И только 8% горожан не собираются дарить подарки.

 Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодежь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. Подарков коллегам больше шансов дождаться от горожан 45+.

По данным бренда MADAME COCO, граждане начинают покупать подарки заранее – уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи (в штуках) увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей – для близких людей или руководителей.

Средняя сумма, которую жители Архангельска планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 16800 рублей. 

 Самыми популярными подарками по данным бренда MADAME COCO являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора. 

(фото с https://alpina-villa.ru)

17 декабрь 08:00 | : Будни

