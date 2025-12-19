Вверх
Городская Дума Архангельска: добро пожаловаться

Депутаты Архангельской городской Думы на постоянной основе ведут прием граждан как в своих избирательных округах, так и общественных приемных. 

 Так, депутаты фракции «Единая Россия» проводят прием граждан: 

 

14 января с 13 до 15ч и 15 января с 10 до 12ч – депутат Сергей Сорокин, по адресу - ул. Беломорской флотилии, д.8, 1й этаж, Соломбальская библиотека;

 

15 января с 15 до 17ч - депутат Ольга Шананина, по адресу - пр. Ломоносова, д.30, каб. 35 (здание Ломоносовской администрации);

 

19 января с 16 до 18ч – депутат Ксения Корюкина, по адресу - ул. Тимме, д.17, корп.1;

 

20 января с 16 до 18ч – депутат Михаил Орлов, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК";

 

20 января с 11 до 12.30 — депутат Сергей Сорокин, по адресу ул. Поморская, д.5, Штаб общественной поддержки; 

 

20 января с 16 до 18 – депутат Илья Жердев, по адресу - ул. Лесотехническая, д.1, корп.1, пом.2;

 

21 января с 13 до 15ч – депутат Алексей Бельков, по адресу - ул. Беломорской флотилии, д.8, 1й этаж, Соломбальская библиотека;

 

21 января с 15 до 17 - заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин, по адресу - ул. Воронина, д.29, оф.5, 2-й эт.;

 

21 января с 15 до 16 —депутат Ксения Корюкина, по адресу ул. Поморская, д.5, Штаб общественной поддержки;

 

26 января с 10 до 13 —депутат Денис Лапин, по адресу - ул. Поморская, д.5, Штаб общественной поддержки; 

 

27 января с 11 до 13 — депутат Наталья Братина, по адресу - ул. Поморская, д.5, Штаб общественной поддержки;

 

28 января с 16 до 18 - заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин, по адресу - ул. Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК".

 

30 января с 15 до 17 - депутат Наталья Братина, по адресу - ул. Дежневцев, д.14, каб.9;

 

30 января с 15 до 17 – депутат Михаил Иванов, по адресу - ул. Воронина, д.29, оф.5, 2-й эт.

13 январь 08:30 | : Политика

