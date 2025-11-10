Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Красноборский должник вернул водительские права, оплатив долги по алиментам

Житель Красноборского района, задолжавший алименты своим двоим несовершеннолетним детям, погасил задолженность лишь после того, как лишился возможности законно садиться за руль. О применении эффективной меры принудительного взыскания рассказали в УФССП по Архангельской области.

По информации ведомства, мужчина дважды пытался создать семью, но оба брака распались. Суд обязал его выплачивать алименты на каждого ребенка в размере половины прожиточного минимума. Однако родительской ответственности должник не проявлял, в результате чего по каждому из двух исполнительных производств накопился долг в 41 тысячу рублей.

Судебные приставы установили, что официальной работы и имущества у неплательщика нет. Зато у него имелось водительское удостоверение. Чтобы побудить гражданина исполнить обязанности перед детьми, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об ограничении его в праве управления транспортом. О решении мужчину уведомили через портал Госуслуг.

Тем не менее должник проигнорировал запрет и сел за руль автомобиля. Нарушение пресек патруль Госавтоинспекции. Этот инцидент, по данным УФССП, заставил мужчину пересмотреть свое отношение к отцовскому долгу. Он полностью погасил задолженность по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор. После этого ограничение с него сняли, и красноборец снова может законно управлять автомобилем.

В ведомстве подчеркивают: временное лишение водительских прав является действенным инструментом воздействия на неплательщиков алиментов, позволяющим защитить имущественные интересы детей.

05 март 12:15 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (49)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20