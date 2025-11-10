Красноборский должник вернул водительские права, оплатив долги по алиментам

Житель Красноборского района, задолжавший алименты своим двоим несовершеннолетним детям, погасил задолженность лишь после того, как лишился возможности законно садиться за руль. О применении эффективной меры принудительного взыскания рассказали в УФССП по Архангельской области.

По информации ведомства, мужчина дважды пытался создать семью, но оба брака распались. Суд обязал его выплачивать алименты на каждого ребенка в размере половины прожиточного минимума. Однако родительской ответственности должник не проявлял, в результате чего по каждому из двух исполнительных производств накопился долг в 41 тысячу рублей.

Судебные приставы установили, что официальной работы и имущества у неплательщика нет. Зато у него имелось водительское удостоверение. Чтобы побудить гражданина исполнить обязанности перед детьми, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об ограничении его в праве управления транспортом. О решении мужчину уведомили через портал Госуслуг.

Тем не менее должник проигнорировал запрет и сел за руль автомобиля. Нарушение пресек патруль Госавтоинспекции. Этот инцидент, по данным УФССП, заставил мужчину пересмотреть свое отношение к отцовскому долгу. Он полностью погасил задолженность по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор. После этого ограничение с него сняли, и красноборец снова может законно управлять автомобилем.

В ведомстве подчеркивают: временное лишение водительских прав является действенным инструментом воздействия на неплательщиков алиментов, позволяющим защитить имущественные интересы детей.