Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Специалисты РВК-Архангельск за трое суток отремонтировали 40 водоразборных колонок

В связи с перепадами температур и участившимися случаями замерзания водоразборных колонок РВК-Архангельск усилил работу по их обслуживанию. Только за последние трое суток специалисты водоканала отремонтировали 40 устройств, а также провели окалывание наледи в местах их установки.

«Колонки ломаются и замерзают из-за перепадов температурного режима. Понимая эту проблему, мы усилили меры в части их содержания. Помимо ночной аварийной бригады для этих целей привлечены дополнительные силы и средства. Каждую ночь наши специалисты проводят проверку состояния водоразборных колонок по всему городу. Мы их «отогреваем» — бережно и оперативно, чтобы ледяные пробки не оставили абонентов без воды», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Внутри большинства устройств установлен эжектор — специальный механизм, который «осушает» колонку после набора воды, не давая ей замерзнуть. Он срабатывает только при одном условии: рычаг нужно нажимать до конца, а за раз набирать не менее 6–8 литров (примерно полное ведро).

Если нажимать рычаг не до конца или набирать воду маленькими порциями (например, в бутылки), вода остается внутри. На морозе она замерзает и разрывает механизм. Причем для образования ледяной пробки не нужен сильный мороз — достаточно температуры около -5°C.

Начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов подчеркнул важность обратной связи с жителями: «Для многих жителей частного сектора колонка — единственный источник воды, и мы понимаем, насколько это критично. Поэтому стараемся оперативно выезжать по заявкам, чтобы не оставить людей без воды. Каждое обращение берем в работу максимально быстро».

РВК-Архангельск обслуживает 257 водоразборных колонок: 127 электронных, 118 эжекторного типа и 12 вододомиков (утепленных модулей).

Если колонка перестала работать или вокруг нее образовалась наледь, необходимо сообщить об этом в кол-центр РВК-Архангельск по телефону: 61-00-00 (доб. 1). Заявки принимаются круглосуточно.

 

03 март 16:14 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (33)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20