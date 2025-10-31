Специалисты РВК-Архангельск за трое суток отремонтировали 40 водоразборных колонок

В связи с перепадами температур и участившимися случаями замерзания водоразборных колонок РВК-Архангельск усилил работу по их обслуживанию. Только за последние трое суток специалисты водоканала отремонтировали 40 устройств, а также провели окалывание наледи в местах их установки.

«Колонки ломаются и замерзают из-за перепадов температурного режима. Понимая эту проблему, мы усилили меры в части их содержания. Помимо ночной аварийной бригады для этих целей привлечены дополнительные силы и средства. Каждую ночь наши специалисты проводят проверку состояния водоразборных колонок по всему городу. Мы их «отогреваем» — бережно и оперативно, чтобы ледяные пробки не оставили абонентов без воды», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Внутри большинства устройств установлен эжектор — специальный механизм, который «осушает» колонку после набора воды, не давая ей замерзнуть. Он срабатывает только при одном условии: рычаг нужно нажимать до конца, а за раз набирать не менее 6–8 литров (примерно полное ведро).

Если нажимать рычаг не до конца или набирать воду маленькими порциями (например, в бутылки), вода остается внутри. На морозе она замерзает и разрывает механизм. Причем для образования ледяной пробки не нужен сильный мороз — достаточно температуры около -5°C.

Начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов подчеркнул важность обратной связи с жителями: «Для многих жителей частного сектора колонка — единственный источник воды, и мы понимаем, насколько это критично. Поэтому стараемся оперативно выезжать по заявкам, чтобы не оставить людей без воды. Каждое обращение берем в работу максимально быстро».

РВК-Архангельск обслуживает 257 водоразборных колонок: 127 электронных, 118 эжекторного типа и 12 вододомиков (утепленных модулей).

Если колонка перестала работать или вокруг нее образовалась наледь, необходимо сообщить об этом в кол-центр РВК-Архангельск по телефону: 61-00-00 (доб. 1). Заявки принимаются круглосуточно.