РВК-Архангельск назвал главную причину поломок водоразборных колонок в морозы

С наступлением морозов в Архангельске участились случаи выхода из строя уличных водоразборных колонок. С начала года специалисты РВК-Архангельск уже отогрели и вернули в строй 70 таких устройства. Для оперативного реагирования на предприятии работает специальная бригада, которая занимается плановыми осмотрами, ремонтом и поддержанием порядка вокруг точек водоразбора.

Главная причина неисправностей - нарушение правил пользования. Конструкция большинства колонок включает важный элемент — эжектор. При полном нажатии на рычаг он не только подает воду, но и откачивает ее остатки из внутренней полости устройства. Если же набирать воду небольшими порциями или не до конца нажимать рычаг, эжектор не срабатывает. Вода остается внутри и на сильном морозе быстро замерзает, что приводит к разрывам и поломкам механизма.

«Для многих жителей частного сектора и районов города с деревянной жилой застройкой колонки — единственный источник воды, поэтому их исправность критически важна, — комментирует  начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов. — Обледенение и замерзание — сезонная проблема для нашего региона. Особенно уязвимы механические модели. Мы стараемся максимально быстро реагировать на все заявки по их отогреву и ремонту».

Простые правила, которые уберегут колонку от поломки:

Чтобы избежать промерзания и продлить срок службы устройств, водоканал просит горожан соблюдать несколько ключевых правил:

  1. Нажимайте рычаг до конца и набирайте не менее 6-8 литров за раз. Это гарантирует срабатывание эжектора и осушение корпуса.
  2. Не блокируйте рычаг в нажатом положении подручными предметами.
  3. Не бросайте в колонку мусор (камни, щепки) и не присоединяйте к ней шланги или трубы.
  4. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно и не применяйте силу, стуча по механизму.
  5. Используйте для набора ведра или канистры, а не посуду с узким горлышком.

При обнаружении неисправности, обледенения или протечки водоразборной колонки необходимо сообщить об этом в единый кол-центр предприятия по телефону 61-00-00. Специализированная бригада оперативно примет меры для восстановления водоснабжения.

16 январь 08:27 | : Экономика

