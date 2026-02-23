Масленица в НАО прошла под охраной

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и экстренных служб народные гуляния в городе Нарьян-Мара и рабочем посёлке Искателей прошли в атмосфере безопасного семейного праздника

Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял участие в охране общественного порядка во время празднования Широкой Масленицы. Народные гуляния на площади Марад Сей в городе Нарьян-Маре собрали более 1500 человек, ещё 700 встретили праздник на центральной площади рабочего посёлка Искателей.

Вместе с коллегами из УМВД России по НАО и добровольными народными дружинниками росгвардейцы несли службу на контрольно-пропускных пунктах и в пеших патрулях. К местам массового пребывания граждан приблизили маршруты мобильных групп задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ненецкому автономному округу.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и экстренных служб народные гуляния с участием более 2200 человек прошли в атмосфере безопасного семейного праздника. Благодарим жителей и гостей Ненецкого автономного округа, которые с пониманием отнеслись к требованиям пропускного режима и правилам поведения в местах массового пребывания граждан», – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Сергей Шарун.



