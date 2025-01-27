Достучались: тротуар на Попова освобожден от строительного мусора

После публикации Народного фронта о том, что при разборе аварийного здания на улице Попова, 40 подрядчик в нарушение действующего законодательства не только не огородил объект, но и вывалил остатки старой деревяшки прямо на тротуар, в ситуацию вмешался заказчик работ.



В результате исполнитель контракта уже расчистил пешеходную зону от опасного строительного мусора, а также приступил к установке ограждения объекта. Работы по монтажу забора должны завершиться сегодня, 4 июня.



Фронтовики благодарят министерство образования Архангельской области за оперативную реакцию на их сигнал и принятые меры по приведению площадки в надлежащий вид.