Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник дискутировал со студентами САФУ о пользе и опасностях ИИ

Тему «Искусственный интеллект и религия» обсудили студенты, изучающие культурологию и религиоведение в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова. 

 Одним из участников встречи стал глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев. 

 Представитель Церкви обратил внимание студентов на то, что современные технологии становятся частью нашего повседневного существования, и нужно быть особенно внимательными. 

 «В ходе беседы священник затронул интересные темы, такие как искусственный интеллект и его влияние на общество, а также поделился своим опытом работы в ИТ-сфере и тем, как технологии могут служить не только инструментами, но и вызовами для нашего духовного развития. Важно помнить, что любые достижения науки должны быть направлены на благо человека и служение добру», — сообщили в пресс-службе университета. 

 Там отметили, что отец Кирилл со студентами обсудили, как технологии могут помочь в повседневной жизни — от простых рецептов питания до создания музыки. Но, несмотря на все эти достижения, не стоит забывать о том, что истинные ценности находятся вне материального мира. 

 Священник подчеркнул, что технологии, несмотря на свои преимущества, должны служить не только для удобства, но и для духовного развития человека. 

 «Мы должны стремиться к гармонии между духовным и материальным, между новыми технологиями и традициями нашей веры», — приводятся слова священника на сайте вуза.

19 февраль 09:00 | : Будни / Верую

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20