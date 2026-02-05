Священник дискутировал со студентами САФУ о пользе и опасностях ИИ

Тему «Искусственный интеллект и религия» обсудили студенты, изучающие культурологию и религиоведение в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

Одним из участников встречи стал глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

Представитель Церкви обратил внимание студентов на то, что современные технологии становятся частью нашего повседневного существования, и нужно быть особенно внимательными.

«В ходе беседы священник затронул интересные темы, такие как искусственный интеллект и его влияние на общество, а также поделился своим опытом работы в ИТ-сфере и тем, как технологии могут служить не только инструментами, но и вызовами для нашего духовного развития. Важно помнить, что любые достижения науки должны быть направлены на благо человека и служение добру», — сообщили в пресс-службе университета.

Там отметили, что отец Кирилл со студентами обсудили, как технологии могут помочь в повседневной жизни — от простых рецептов питания до создания музыки. Но, несмотря на все эти достижения, не стоит забывать о том, что истинные ценности находятся вне материального мира.

Священник подчеркнул, что технологии, несмотря на свои преимущества, должны служить не только для удобства, но и для духовного развития человека.

«Мы должны стремиться к гармонии между духовным и материальным, между новыми технологиями и традициями нашей веры», — приводятся слова священника на сайте вуза.