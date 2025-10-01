Архангельский священник рассказал студентам о предрассудках ХХ века

Замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров встретился со студентами-первокурсниками высшей школы экономики, управления и права Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова.



Разговор посвятили теме «Наука и религия: антагонизм, сосуществование или взаимопомощь?»



«Наука и религия предоставляют нам два уникальных способа познания и описания реальности со своей методологией и инструментами, — рассказал отец Михаил. — Противоречия между ними имеют искусственный характер и раздуваются недоброжелателями. У истоков создания научной картины мира стояли верующие люди, христиане, научная деятельность которых никак не мешала их религиозности. Заявленная тема при всей ее популярности очень непроста, так как до сих пор живут предрассудки, растиражированные в ХХ столетии».



Встреча стала частью Международного межрелигиозного молодежного форума.



