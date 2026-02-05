В Архангельской области начала работать "Метка спасения"

16 февраля 2026 года в правительстве Архангельской области состоялось заседание Круглого стола, посвящённого запуску на территории региона проекта «Метка спасения». Инициатива направлена на обеспечение безопасности детей, пожилых людей с нарушениями памяти и здоровья, а также лиц с ментальными особенностями — категорий граждан, наиболее подверженных риску пропажи в городской и природной среде.

Мероприятие возглавил Заместитель Председателя Правительства Архангельской области Игорь Васильевич Скубенко. Инициаторами выступили: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», АНО «Центр поиска пропавших людей» (Москва) и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

В работе Круглого стола приняли участие ключевые ведомства и структуры региона, а так же авторы проекта «Метка спасения»:

- Мельник Виктор Сергеевич – и.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Архангельской области;

- Торопов Владимир Алексеевич – министр труда, занятости и социального развития Архангельской области;

- Русинова Татьяна Валерьевна – и.о. министра здравоохранения Архангельской области;

- Кованина Наталья Александровна – начальник управления по реализации национальной политики и развитию институтов гражданского общества;

- Атанаев Руслан Равильевич – заместитель управляющего Архангельским отделением ПАО Сбербанк России;

- Криворучко Галина Леонидовна и Красная Екатерина Владимировна – специалисты АНО «Центр поиска пропавших людей»;

- Савченко Мария Ильинична - начальник управления методологии и компетенций «Сбербанк Страхование жизни».

Открывая совещание, Игорь Васильевич Скубенко подчеркнул важность объединения усилий власти, бизнеса и некоммерческого сектора в вопросах спасения людей. По итогам заседания он дал поручение проработать межведомственный механизм реализации проекта и распределить зоны ответственности.

Региональный представитель ДПСО «ЛизаАлерт» Архангельской области Юрий Александрович Карлов представил статистику, подтверждающую высокую социальную значимость проекта. Он отметил, что с апреля 2023 года отрядом по области отработано более 850 заявок на поиск. Свыше 600 случаев приходятся на городскую среду, где основные потерявшиеся — пожилые люди с потерей памяти или внезапным ухудшением здоровья.

«Поисковая практика показывает: в большинстве ситуаций речь идёт не о криминале, а о дезориентации. Для потерявшегося ребёнка или дезориентированного пожилого человека счет времени идёт на часы, и любое промедление может стоить жизни. Заблаговременное оснащение уязвимых граждан трекерами — это не просто мера предосторожности, это реальный шанс на быстрое спасение», — подчеркнул Юрий Карлов.

О принципах работы устройства участникам Круглого стола рассказала Мария Ильинична Савченко, начальник отдела инновационных решений и устойчивого развития Управления страхования ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Она пояснила, что метка-трекер работает автономно, передавая пассивный сигнал через Bluetooth. Устройство не требует подключения к конкретному номеру телефона: сигнал ретранслируется через любые мобильные устройства поблизости и отображается в приложении у родственника или опекуна. Доступ к геопозиции имеет только владелец приложения; передача данных третьим лицам (волонтёрам или полиции) возможна только по решению семьи в случае пропажи человека, что полностью соответствует требованиям защиты персональных данных.

В работе Круглого стола так же принял участие благотворительный фонд «Добрый Север». Его руководитель Джон Альбертович Кондратов в своём выступлении акцентировал внимание на опыте работы с семьями, воспитывающими детей с ментальными особенностями, для которых самовольные уходы представляют серьёзную угрозу жизни. Фонд стал первой организацией, кто получил метки для своих подопечных.

Архангельская область выбрана пилотным регионом для старта проекта. На первом этапе родственники и опекуны 2000 благополучателей безвозмездно получат специальные устройства.

Проект реализуется ООО СК «Сбербанк страхование жизни» совместно с ДПСО «ЛизаАлерт» (Архангельская область) при поддержке АНО «Центр поиска пропавших людей» (Москва).

По итогам совещания участники договорились продолжить работу по формированию чёткой системы взаимодействия, чтобы проект заработал в полную силу и помог сохранить не одну жизнь.



