Полиция Поморья и "ЛизаАлерт" подписали договор о поиске пропавших

В УМВД России по Архангельской области состоялся круглый стол, в котором приняли участие руководители УМВД, представители Правительства области, регионального Следственного управления СКР, ГУ МЧС, Службы спасения, Общественного совета при УМВД и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Главной задачей встречи была выработка алгоритма взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на розыск без вести пропавших граждан, в том числе детей.

По словам начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области полковника полиции Сергея Старцева, за 10 месяцев 2023 года в органы внутренних дел региона поступило 455 заявлений о безвестном исчезновении граждан, установлено местонахождение 429. Поиски оставшихся продолжаются, при этом, по имеющимся данным, большинство из них пропали в лесном массиве или на водоемах. Среди объявленных в розыск 186 несовершеннолетних. Найдены все, при этом подавляющее большинство установлены в первые сутки после поступления в полицию заявления.

По словам врио заместителя начальника УМВД России по Архангельской области — начальника полиции полковника полиции Владислава Уткина, представители волонтерского движения оказывают большую помощь в проведении поисковых работ, в настоящее время в регионе активную деятельность осуществляют несколько общественных объединений, и крайне важно, чтобы их работа была скоординирована.

Это предложение поддержал и начальник областной Службы спасения Михаил Напольских. Он подчеркнул, что важно исключить дублирование каналов поиска.

Буквально накануне, 13 ноября 2023 года между областным УМВД и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» заключено соглашение о взаимодействии по вопросам организации и проведения поиска пропавших без вести граждан. Как пояснила руководитель регионального подразделения «ЛизаАлерт» Елена Косова, представители отряда работают на территории региона с апреля 2023 года. За это время ими принято более ста заявок на розыск людей, при содействии отряда найдено 70 человек. Волонтеры 14 раз выезжали для проведения активных поисков. Также общественник пояснила, что любые поисковые работы осуществляются только после согласования с правоохранительными органами и обращения граждан с заявлением в органы внутренних дел.

По итогам встречи принято решение подробно проработать механизм взаимодействия при проведении поисковых работ, учитывая при этом опыт других волонтерских организаций.



