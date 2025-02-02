База неизвестных пациентов: новый инструмент для спасения жизней

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» совместно с министерством здравоохранения Архангельской области разрабатывает инициативу по созданию базы данных неизвестных пациентов. Этот проект станет важным шагом в поиске пропавших людей, которые могут находиться в медицинских учреждениях без документов и в состоянии дезориентации.

Для поисковиков «ЛизаАлерт» каждая минута на счету. Часто пропавшие люди, особенно пожилые или страдающие заболеваниями, оказываются в больницах без документов, и их идентификация занимает много времени. Создание единой базы данных позволит значительно ускорить процесс поиска и воссоединения с родными.

«Сейчас наши активисты ежедневно обзванивают медицинские учреждения, чтобы проверить, не находится ли там пропавший человек. Это трудоемкий процесс, который не всегда дает быстрый результат. База неизвестных пациентов станет настоящим прорывом – мы сможем оперативно получать информацию и сосредоточиться на других направлениях поиска», - отметил председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«В моей практике был случай: во время поисков в больнице мы обнаружили человека, у которого совпадали имя и фамилия, но отчество и возраст отличались. Ребята договорились с главным врачом, сфотографировали пациента и отправили фото родственникам. Оказалось, это был именно тот, кого мы искали. Если б не наша настойчивость - человека могли долго искать. Поэтому доступ к базе неизвестных пациентов значительно ускорит поиски», - рассказала старший информационный координатор отряда «ЛизаАлерт» Ирина Ушенина.

Инициатива создания базы была обсуждена на встрече министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского с представителями «ЛизаАлерт».

«Мы планируем создать отдельную базу, которая объединит все данные о неизвестных пациентах. Это поможет не только поисковым отрядам, но и самим медицинским учреждениям быстрее находить родственников пациентов. Взаимодействие будет осуществляться через наш контакт-центр 122, что сделает процесс максимально удобным и эффективным», - сказал по итогам встречи министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

«База неизвестных пациентов в Архангельской области станет первым подобным проектом среди 64 регионов, где присутствует наш отряд, - рассказала региональный представитель «ЛизаАлерт» Архангельской области Елена Косова. - Благодаря его реализации наши коллеги - добровольцы смогут рассказывать об успешном опыте в своих регионах. Это позволит масштабировать проект и эффективно искать неизвестных пациентов по всей стране».

Напомним, что в конце прошлого года предприятие «Фармация» передало «ЛизаАлерт» средства для эвакуации найденных людей. Это стало важным шагом в поддержке поисково-спасательных операций. Создание базы неизвестных пациентов – еще один пример успешного сотрудничества между общественными организациями и государственными структурами.

Фото https://dvinanews.ru/news/detail/20029