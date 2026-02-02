Вверх
Митрополит Корнилий благословил участников молодежного форума

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа после Божественной литургии встретился в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора с участниками проходящего в областной столице форума православной молодежи «Встреча».

    Архипастырь обратился к молодежи со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

    Дорогие братья и сестры, возлюбленные о Господе юноши и девушки!

    Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи. Рад приветствовать участников нашего форума, посвященного семейным ценностям.

    Сретение — это встреча человека с Богом. Как праведный Симеон встретил Младенца Христа, так и каждый из вас призван встретить Господа в своем сердце. И особенно важна такая встреча в молодые годы, когда формируется душа, когда человек определяет главные ориентиры своей жизни.

    Тема форума, в котором вы принимаете участие, глубоко значима. Семья — это не просто общественный институт. Это малая Церковь, где мы учимся любви, жертвенности, верности. В семье закладывается то духовное основание, на котором строится вся жизнь человека. Сегодня, когда многие пытаются переиначить Божественный замысел о браке, наш долг — свидетельствовать о правде: семья есть союз мужчины и женщины, благословленный Богом.

    В этой связи хочу напомнить слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные им на встрече с молодежью: «Молодость — это не просто период жизни, это время принятия ответственных решений. И самое главное решение — с кем ты, с Богом или вне Бога, с Церковью или вне Церкви, с народом своим или вне народа. От этого выбора зависит не только твоя земная судьба, но и участь в вечности».

    Эти слова напоминают нам: вера определяет всё — и наши поступки, и отношение к ближним, и то, какой семьей мы станем. Семья начинается с малого: с уважения к родителям, с чистоты добрачных отношений, с умения слышать другого.

    Дорогие мои! Пусть ваше участие в форуме укрепит вас в желании строить жизнь на твердом камне веры Христовой. Помните, что вы — православная молодежь, а значит, надежда Церкви и Отечества.

    Призываю на всех вас благословение Божие. Пусть Господь хранит ваши семьи, ваши сердца и ваши добрые начинания.

    С праздником!

    ***

    Архипастырь благословил всех участников встречи иконками Архангела Божия Михаила.

    Отметим, что форум «Встреча» направлен на сохранение духовных ценностей и содержит несколько направлений.

    Площадки форума:

    «Один раз и на всю жизнь». Семинар, рассказывающий молодым людям о том, как построить крепкие взаимоотношения в паре;

    «Взаимоотношения молодого человека и девушки». Семинар, рассказывающий о том, как найти свою вторую половинку и какие подводные камни могут быть препятствием на этом пути;

    «Покажи настоящую любовь». Творческая площадка по созданию материалов для популяризации темы семейных взаимоотношений и формированию позитивного образа семьи в личных блогах и соцсетях.

    Участники форума — юноши и девушки от 14 до 35 лет. 

16 февраль

