Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Патриаршее обращение по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым праздником Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи.

Сретение — это праздник встречи. Однако речь идет не просто об исторической встрече, описанной в Евангелии и очень важной лишь для нескольких людей. Таинственное событие, воспоминаемое сегодня, на самом деле простирается в вечность. Праведный Симеон, принявший Младенца Иисуса, стал образом всякой человеческой души, жаждущей Бога. Дитя, Которое объемлет руками старец (припев на 9-й песни канона), — Тот же Самый Христос, Который стоит у дверей нашего сердца и стучит (Откр. 3:20), ожидая, что мы примем и полюбим Его всею душею и всем разумением (Мф. 22:37).

Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди.

В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу свое сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье и жизнь с избытком (Ин. 10:10).

Благословение Спасителя мира да пребывает со всеми вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУС

15 февраль 10:19 | : Будни / Верую

Главные новости


"Денег в бюджете нет!". О родиноведении замолвлю слово
«Черное золото» Венесуэлы – благо или беда?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (183)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20