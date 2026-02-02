Патриаршее обращение по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым праздником Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи.

Сретение — это праздник встречи. Однако речь идет не просто об исторической встрече, описанной в Евангелии и очень важной лишь для нескольких людей. Таинственное событие, воспоминаемое сегодня, на самом деле простирается в вечность. Праведный Симеон, принявший Младенца Иисуса, стал образом всякой человеческой души, жаждущей Бога. Дитя, Которое объемлет руками старец (припев на 9-й песни канона), — Тот же Самый Христос, Который стоит у дверей нашего сердца и стучит (Откр. 3:20), ожидая, что мы примем и полюбим Его всею душею и всем разумением (Мф. 22:37).

Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди.

В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу свое сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье и жизнь с избытком (Ин. 10:10).

Благословение Спасителя мира да пребывает со всеми вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУС