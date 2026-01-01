Вверх
Более 1400 домовладений в Архангельской области получат газ в 2026 году в рамках социальной программы

В Архангельской области продолжается реализация программы социальной газификации, входящей в федеральный проект «Жильё» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также в Народную программу «Единой России». В текущем году планируется подвести сетевой природный газ до границ порядка 1400 частных домовладений.

Программа предусматривает бесплатное строительство газовых сетей до границ земельных участков граждан в населённых пунктах, которые уже газифицированы или включены в планы по газификации.

Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев, с начала 2026 года газораспределительные организации уже подвели трубы к границам 131 участка. Природный газ в быту сейчас используют 26 домовладений.

«В начале каждого года мы проводим установочное совещание с профильными организациями, где уточняем планы по прогнозируемым подключениям и приёму заявок от жителей», — пояснил министр.

По итогам 2025 года в регионе к сетям газоснабжения было подключено 1142 заявителя. Технические условия для будущих подключений созданы для 1278 потребителей. В рамках программы в прошлом году построено более 70 километров уличных газовых сетей.

Реализация программы социальной газификации направлена на повышение качества жизни населения, развитие инженерной инфраструктуры и создание комфортных условий для проживания в городах и сельской местности Поморья.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

29 январь 13:41 | : Будни

