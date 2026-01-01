Вверх
Батюшки из глубинки

Старт новому проекту «Образование» был дан на расширенном совещании Всемирного русского народного собора (ВРНС) с региональными отделениями 23 января 2026 года.

 Задача программы — обеспечить доступ к качественному высшему образованию для мотивированной молодежи из всех регионов России, а также создать системный источник подготовки будущих кадров для Церкви, в первую очередь — теологов, юристов и психологов.

 «Проект призван быть “социальным лифтом” для детей из малообеспеченных, многодетных семей, в том числе из священнических семей. Он даст возможность получения качественного образования целеустремленным детям из семей, которые не могут себе позволить затраты на высшее образование», — подчеркнул в своем выступлении руководитель Секретариата ВРНС иерей Василий Лосев.

 По словам организаторов, проект представляет особый интерес для епархий Русской Православной Церкви, поскольку напрямую решает задачу подготовки образованных и мотивированных специалистов для служения на местах.

 «Образование» реализуется совместно с Российским православным университетом святого Иоанна Богослова (РПУ), объявлен специальный набор на три актуальные программы бакалавриата этого вуза.

 Первый проректор РПУ Василий Щипков отметил, что священноначалием перед вузом поставлена «уникальная задача — подготовить прежде всего специалистов для Церкви, которые знают и понимают, во-первых, церковный, богословский контекст, во-вторых, являются высококлассными специалистами в своей области и, в-третьих, погружены в общеполитический информационный контекст».

 Теология является флагманским направлением РПУ. Программа «Церковно-государственные отношения» готовит будущих сотрудников синодальных и епархиальных учреждений, экспертов в области богословия и церковной истории.

 Юриспруденция со специализацией в сфере церковно-государственных отношений — уникальная программа, направленная на подготовку правоведов, которые смогут профессионально сопровождать деятельность церковных структур, разбираться в вопросах религиозного законодательства и взаимодействия с государственными органами.

 Православная психология — одна из самых актуальных и социально значимых программ. По словам иерея Василия Лосева, она даст студентам «фундаментальные знания в том числе для помощи участникам СВО и всем, кто пережил острые ситуации». Это направление готовит специалистов для работы в церковных и светских консультационных службах, социальных и реабилитационных центрах.

 Таким образом, выпускники будут готовы к практической работе в епархиальных учреждениях, социальных и молодежных отделах, а также в профильных государственных и общественных структурах.

 Образовательные программы, помимо профильных дисциплин, включают изучение политической истории, геополитики, основ журналистики и законодательства о религиозных объединениях.

