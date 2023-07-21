Митрополит Корнилий сказал пастырское слово о воспитании молодежи

В Архангельске 2 ноября состоялся VI форум Всемирного русского народного собора памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского «Духовно-нравственное воспитание молодежи: наследие, современность и будущее». Участие в событии принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники шестого архангельского форума Всемирного русского народного собора памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Благодарю Вас, глубокоуважаемые Александр Витальевич и Любовь Николаевна, за то, что нашли возможность посетить это значимое для нашего региона общественное событие.

Наш форум посвящен теме «Духовно-нравственное воспитание молодежи: наследие, современность и будущее». Хотелось бы сказать несколько слов о том, какой видится наша с вами деятельность, ориентированная на созидание будущего, которое начинается уже сегодня, здесь и сейчас. Глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что служение Всемирного русского народного собора должно быть в первую очередь определено самой природой Собора. «Собор — это собрание, Собор — это то, что соединяет, — считает Предстоятель Русской Православной Церкви. — И Русский народный собор должен быть, без сомнения, инструментом консолидации, единства нашего народа поверх тех границ, которые естественно возникают в каждом обществе». Мы живем в очень непростое время, поэтому сегодня как никогда важно пребывать в единстве, сохранять мирное расположение духа, преодолевать неприязни и нелюбовь, работать от души и трудиться во имя общего блага. Именно для этого и существует Всемирный русский народный собор, который объединяет неравнодушных людей для консолидации усилий и совершения добрых дел во славу Божию и на благо нашего Богохранимого Отечества. Сегодня в рамках установленной программы будет возможность обсудить конкретные вопросы развития регионального отделения ВРНС, сформулировать необходимые для дальнейшей деятельности предложения и внести их в план работы. Позволю себе кратко изложить лишь один важнейший вопрос текущей повестки, непосредственно связанный с темой сегодняшнего события.

Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев подчеркивает, что приоритетным направлением работы является содействие сбережению народа, преодолению демографического кризиса, защите семьи, материнства, отцовства и детства. В этой связи особое значение имеет деятельность Собора, нацеленная на борьбу с намеренным искусственным прерыванием беременности, рассматриваемым Русской Православной Церковью как тяжкий грех. О необходимости разработки и внедрения комплекса мер, направленных на повышение рождаемости и сведение к минимуму количества совершаемых абортов, в том числе в форме тесного взаимодействия церкви, государства и общества на принципах соработничества, неоднократно заявлял глава Собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях указывал на необходимость разработки мер «кардинального характера», соразмерных масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся. Призываю всех участников сегодняшнего форума, особенно представительниц регионального Союза православных женщин, обратить внимание на указанную проблематику. Конкретные предложения, по которым мы можем работать в этом направлении, известны и уже сформулированы ВРНС на общероссийском уровне, нам осталось лишь включиться в решение соответствующих задач.

Без сомнения, деятельность Всемирного русского народного собора многогранна, и работа регионального отделения должна строиться таким образом, чтобы охватывать разные направления общественной жизни, несмотря на ограниченные ресурсы и возможности. Важно поддерживать военнослужащих и их семьи, заботиться о процветании родного края, опекать подрастающее поколение, показывать пример подлинного патриотизма, настоящей любви к Отечеству. Надо, по слову святого апостола Павла, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Пример такого многогранного служения и всемерной заботы о людях явил нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, памяти которого посвящен форум. Надеемся, что сегодняшнее высокое собрание послужит решению стоящих перед нами задач, и плодами станут многие полезные и важные дела, которые облегчат жизнь нашим соотечественникам.

Да поможет нам всем Человеколюбивый Господь и да сохранит всех нас на многая и благая лета!

Благодарю за внимание и желаю плодотворной работы. Призываю на всех Божие благословение.

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В форуме приняли участие священнослужители, представители науки и общественности.

Организаторы — Архангельская митрополия, региональное отделение Всемирного русского народного собора и Северный государственный медицинский университет.

Напомним, учредительное собрание регионального отделения ВРНС прошло в Архангельске 10 декабря 2016 года. Деятельность Всемирного русского народного собора на региональном уровне имеет целью объединить общество на базе традиционных ценностей, русской культуры и истории.

(по материалам Архангельской епархии)

