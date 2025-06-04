Ахангельские священники участвуют в съезде Всемирного русского народного собора

2 сентября 2025 года в режиме видеоконференцсвязи состоялся внеочередной соборный съезд Всемирного русского народного собора под председательством заместителя главы ВРНС митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии и заместителя главы ВРНС С.Ю. Рудова.

Съезд прошел в формате видеоконференции, в нем приняли участие делегаты из всех региональных отделений Собора.

От Архангельской области участие приняли секретарь Архангельского епархиального управления, член региональной Общественной палаты протоиерей Валерий Суворов и Сергей Быков.

В ходе соборного съезда был поднят ряд вопросов, касающихся проведения XXVII Всемирного Русского Народного Собора «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг» 19 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя г. Москва; деятельности ВРНС по повышению эффективности работы в сфере внешней трудовой миграции на уровне субъектов Российской Федерации; работы ВРНС по направлению профилактики абортов и повышению рождаемости; прошедших и предстоящих Форумах, Конференциях и мероприятиях Всемирного Русского Народного Собора в 2025 году, а так же состоялось голосование по введению новых членов в состав Президиума и Бюро Президиума ВРНС и назначению руководителя секретариата ВРНС.