Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семейный праздник - дело богоугодное

    Воспитанники центра содействия семейному устройству «Мамонтенок» посетили Александро-Невский храм Архангельска и пообщались с настоятелем священником Олегом Тряпицыным.

    Отец Олег поздравил ребят с праздником Крещения Господня и вручил им сладкие подарки.

    «Воспитанники детского центра продемонстрировали свои замечательные таланты в подготовленных номерах художественной самодеятельности, рассказывали стихи, пели, — сообщается на странице Александро-Невского храма в соцсети. — Праздничное чаепитие, художественные номера, подарки и общение в доброй дружеской атмосфере – уютным и домашним получился праздник!»

    Также на странице храма говорится, что дружба между Александро-Невским приходом и детским домом длится уже много лет: «Доброй традицией стали приходские встречи и просветительские беседы с педагогами и воспитанниками. Ребята занимаются в воскресной школе храма, в кружках по изобразительному искусству. Молодежь храма и детского дома не раз встречалась за чаепитием, совмещая его с беседой или познавательной викториной. 

Многие воспитанники детского дома считают себя прихожанами Александро-Невского храма. Здесь они обрели не просто друзей, но крестных — молитвенников за свое семейное устройство, за спасение души. Наставничество крестных — уникальный опыт Александро-Невского прихода, духовный опыт общения детей и взрослых, который, безусловно, поможет ребятам на их жизненном пути». 

22 январь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (226)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20