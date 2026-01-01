Семейный праздник - дело богоугодное

Воспитанники центра содействия семейному устройству «Мамонтенок» посетили Александро-Невский храм Архангельска и пообщались с настоятелем священником Олегом Тряпицыным.

Отец Олег поздравил ребят с праздником Крещения Господня и вручил им сладкие подарки.

«Воспитанники детского центра продемонстрировали свои замечательные таланты в подготовленных номерах художественной самодеятельности, рассказывали стихи, пели, — сообщается на странице Александро-Невского храма в соцсети. — Праздничное чаепитие, художественные номера, подарки и общение в доброй дружеской атмосфере – уютным и домашним получился праздник!»

Также на странице храма говорится, что дружба между Александро-Невским приходом и детским домом длится уже много лет: «Доброй традицией стали приходские встречи и просветительские беседы с педагогами и воспитанниками. Ребята занимаются в воскресной школе храма, в кружках по изобразительному искусству. Молодежь храма и детского дома не раз встречалась за чаепитием, совмещая его с беседой или познавательной викториной.

Многие воспитанники детского дома считают себя прихожанами Александро-Невского храма. Здесь они обрели не просто друзей, но крестных — молитвенников за свое семейное устройство, за спасение души. Наставничество крестных — уникальный опыт Александро-Невского прихода, духовный опыт общения детей и взрослых, который, безусловно, поможет ребятам на их жизненном пути».