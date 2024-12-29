В Поморье к таинству Крещения Господня прикоснулись и осужденные

Православные верующие в праздник Крещения Господня участвуют в богослужениях и, по традиции, в купаниях. Отбывающие наказание в подразделениях УФСИН России по Архангельской области также приобщились к этому важному православному празднику.

Исправительную колонию №1 регионального УФСИН посетил иерей Михаил Попов. Он провел позднюю литургию и освятил воду для купели, которую традиционно устанавливают возле храма в честь великомученика Трифона, расположенного на режимной территории. Священнослужитель напомнил собравшимся, что праздник Крещения в последнюю очередь связан с купаниями, а главное в нем — духовная жизнь христианина, ведь не купание в проруби смывает с человека грехи, а большая духовная работа.

Купель в ИК-1 к празднику Крещения стала доброй традицией. Отбывающие наказание облагораживают площадку около храма, из снега делают праздничное пространство, где устанавливают емкость с водой. В этот раз в омовении приняли участие 17 осужденных.

Не остались в стороне от праздника и воспитанники Архангельской воспитательной колонии. Подростки, отбывающие наказание в АВК, встретили праздник Крещения омовением в купели. По уже сложившейся традиции администрация колонии организовала для подростков купель для крещенского купания. Около емкости для погружения из снега сделали крест, освященную воду привезли из Свято-Никольского храма. Вначале воспитанники прочитали молитвы в храме, а затем вышли на улицу для омовения.

При проведении мероприятия у «купели» присутствовал медицинский работник. Самые смелые 18 подростков смогли окунуться, а пример им показал заместитель начальника учреждения Андрей Гусев. Ребята уверены, что данный обряд купания придает силы и здоровья.