Воскресные школы Поморья увлеченно играют в познавательную игру

    В архангельском храме блаженной Ксении Петербургской провели познавательную игру, в которой поучаствовали воспитанники воскресной школы храма и ребята из воскресной школы северодвинского храма Владимирской иконы Божией Матери.

    «Это ответный визит наших друзей, — говорится на странице храма в соцсети. — Совсем недавно северодвинцы также тепло встречали нас у себя в воскресной школе».

    Ребята поочередно выбирали и отвечали на вопросы, старались искать ответы на самые трудные из них, учились работать в команде, размышлять.

    «Вопросы были интересные, — отметили в воскресной школе храма блаженной Ксении Петербургской. — Надо было не просто знать ответ, а думать, рассуждать, делать выводы и отвечать быстро и правильно. Интересная, захватывающая, в необычном формате викторина. Мы узнали много нового в процессе игры. После у нас организовался небольшой концерт и задушевное чаепитие с дружеской беседой». 

28 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

