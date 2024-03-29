Архангельский храм приглашает молодежь на экскурсии с чаепитием

Александро-Невский храм в областной столице посетила группа студентов Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга. Экскурсию для юношей и девушек провел настоятель церкви священник Олег Тряпицын.

«Отец Олег рассказал молодежи об устройстве храма, его истории и святынях, — говорится на приходской странице в соцсети. — Затем в приходском доме для студентов было устроено чаепитие. Отец Олег подарил всем собравшимся памятные иконы».

Храм приглашает всех желающих на экскурсии: «Все, кто пожелает организованно прийти на экскурсию в Александро-Невский храм, могут обратиться по номеру телефона иконной лавки 8 (950) 255 27 73».