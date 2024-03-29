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Архангельский храм приглашает молодежь на экскурсии с чаепитием

    Александро-Невский храм в областной столице посетила группа студентов Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга. Экскурсию для юношей и девушек провел настоятель церкви священник Олег Тряпицын.

    «Отец Олег рассказал молодежи об устройстве храма, его истории и святынях, — говорится на приходской странице в соцсети. — Затем в приходском доме для студентов было устроено чаепитие. Отец Олег подарил всем собравшимся памятные иконы».

    Храм приглашает всех желающих на экскурсии: «Все, кто пожелает организованно прийти на экскурсию в Александро-Невский храм, могут обратиться по номеру телефона иконной лавки 8 (950) 255 27 73». 

16 апрель 09:24 | : Будни / Верую

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