Чаще всего архангелогородцы гордятся своим доходом

Каким достижением 2025 года в работе северяне чаще всего гордятся? На первом месте с результатом в 9% голосов — повышение уровня дохода. 8% опрошенных удовлетворены тем, что весь год работали стабильно. 7% гордятся высоким качеством своего труда. Выполнением или перевыполнением планов довольны 6%.

Для каждого двадцатого архангелогородца главным предметом гордости стало завершение профобучения. Еще для 5% — уважение коллег и начальства. По 3% удовлетворены тем, что освоили новые рабочие навыки, научились отстаивать свою позицию перед коллегами и руководством, сумели выстроить баланс работы и личной жизни.

 Мужчины чаще называли в качестве поводов для гордости такие результаты 2025 года как смена профессии и успешное прохождение проверок контролирующих органов. Женщины — завершение обучения, а также баланс работы и личной жизни.

07 январь 08:52 | : Будни

Партия КПРФ в Архангельской области усыхает на глазах

