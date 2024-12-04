Не все архангелогородцы смогли найти баланс между работой и личной жизнью

Женщинам чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные горожане из Архангельска.

У 45% архангелогородцев получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 43% больше внимания уделяет работе, 2% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удается соблюдать work-life balance (47% против 42% соответственно). Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже.

Работе уделяют больше внимания мужчины (46% против 41% женщин). Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (47%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (47%), горожане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.

Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придётся никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать 4-х дневную рабочую неделю — и будет баланс».