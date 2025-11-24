Архангельск. "Оливье" навсегда

Салат «Оливье» является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд архангелогородцев (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия.



На втором месте в предпочтениях — «сельдь под "шубой"» (15%), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%).



Третье место в топе любимых — у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших — у холодца (3%).



Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.



Женщины сильнее мужчин любят «Оливье», мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от «Оливье» северянок тоже немало. Женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.



Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку. Мужчины чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.