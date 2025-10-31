Сотрудники РВК-Архангельск подарили воспитанникам детского дома новогоднее настроение

В канун Нового года в Архангельске произошла добрая история, которая началась с обычного звонка от хозяйки садового центра «Природа» Надежды Николаевны Глазовой – она благодарила директора по производству РВК-Архангельск Александра Неумоина за оперативную и качественную работу по восстановлению водоснабжения. В знак признательности садовый центр подарил компании живую ель. Этот неожиданный и очень тёплый жест вдохновил коллектив РВК-Архангельск на продолжение цепочки доброты.

«Честно говоря, мы были приятно ошеломлены. Мы привыкли, что нам и «спасибо» то говорят не часто, и такой живой, душевный подарок стал полной неожиданностью. Ведь мы просто делаем свою обычную работу. Сначала даже задумались: куда же её? А потом родилась идея – почему бы не передать это чудо тем, кто ждёт праздника больше всех? Позвонили в детский дом «Лучик», их радостное согласие стало лучшим подтверждением, что мы всё задумали правильно. Видеть, как загораются глаза ребят, ради которых и затевалось это маленькое чудо – бесценно. Отдельное огромное спасибо Надежде Николаевне – её щедрость запустила весь этот прекрасный маховик добра», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Инициатива быстро переросла в полноценную новогоднюю миссию. Доставить лесную красавицу и подарки ребятам отправились… самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Причем в роли волшебника выступил мастер цеха канализационной сети Виталий Пономарев, который прямо с рабочего объекта в Маймаксе прибыл за рулем передвижной ремонтной мастерской к «Лучику». Переодевшись в машине в праздничный наряд, он вместе со Снегурочкой — инженером IT-отдела Александрой Кашуниной — отправился поздравлять детей.

«Это непередаваемые ощущения. Когда заходишь к малышам и видишь их широко раскрытые, полные абсолютной веры глаза – сердце тает. Они так искренне радовались, тянули ручки, обнимались, проверяли бороду Дедушки Мороза на прочность. Их энергия чистого восторга заряжает на недели вперед! Старшие ребята, конечно, были более сдержанными, но когда мы рассказали, что привезли не просто подарки, а самую настоящую живую ёлку, которую им предстоит наряжать, – скепсис сменился живым интересом и улыбками», - призналась Снегурочка Александра Кашунина.

Главным событием стала установка и украшение ели. Виталий Пономарев вместе с сотрудниками детского дома водрузил красавицу на участке для младших групп, а вечером ребята всех возрастов с воодушевлением нарядили её игрушками и гирляндами.

«Каждый раз, когда коллеги доверяют мне эту почетную роль, я чувствую огромную ответственность и особенную радость. В нашей повседневной работе мы редко видим такой мгновенный и яркий отклик. А здесь – детские глаза, сияющие от счастья. Быть проводником этого праздника – большая честь», - поделился Дед Мороз – Виталий Пономарев.

В РВК-Архангельск уверены, что частичка тепла и души, переданная вместе с ёлкой от Надежды Николаевны Глазовой, нашла самый лучший приют – в сердцах детей. Эта история – прекрасный пример того, как искренняя благодарность и желание сделать добро, умноженные на отзывчивость, творят настоящие новогодние чудеса.



