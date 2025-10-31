Вверх
Александр Фролов под Новый год стал добрым волшебником

Благодаря акции «Елочка желаний» команды депутата областного Собрания Александра Фролова у более чем 40 детей в округах Майская Горка и Ломоносовский исполнились заветные мечты.

  - Елочка желаний – это наша традиционная предновогодняя акция. Ежегодно мы стараемся увеличивать количество семей, которые получают подарки. А работа по поддержке различных категорий граждан нуждающихся в помощи проводится нами в течение всего года, - рассказал депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

 В этом году подарки с Елочки желаний от команды Александра Фролова получили более 40 юных жителей Архангельска. В этом году акцент был сделан на многодетные семьи. Но без внимания не остались и другие категории архангелогородцев. Подарки вместе с Александром Михайловичем вручали Дед Мороз со Снегурочкой, а помогали им депутаты городской Думы Ольга Шананина, Елена Ануфриева и Сергей Чанчиков.

 Трое детей Ирины Якишевой собрались у новогодней елочки во дворе своего дома на ул. Розы Люксембург. Семилетнему Вове Дед Мороз подарил набор «Лего», его десятилетней сестренке Насте – мягкую игрушку, а уже совсем взрослому Ване, котрому исполнилось 17 лет – музыкальную колонку и наушники.

 У их соседки, пенсионерки Галины Мякошиной накануне Нового Года произошло очень важное и долгожданное событие. Из аварийного жилья она переезжает в благоустроенную квартиру. На новоселье Александр Фролов подарил Галине Павловне блендер.  

 - Спасибо большое за внимание к нам! – поблагодарила Галина Мякошина.

 - Также как и жители этого дома, мы надеемся, что застройщик в рамках программы КРТ выполнит взятые на себя обязательства по скорейшему расселению и наши горожане в Новом году получат достойное жилье, - отметила Ольга Шананина.

 Четырнадцатилетний Руслан получил в подарок планшет. По словам мамы - Любови Белоглазовой, он активно участвует в общественных мероприятиях в школе и Ломоносовском округе.

 - Желаем успехов в учебе! Знания – это тот ключ, который открывает в жизни самые важные двери. Поэтому главная задача сейчас – хорошо учиться, выбрать профессию по душе и достигнуть в ней успехов, чтобы порадовать маму, - пожелал Руслану Сергей Чанчиков.

 Большая семья Юрия Щепоткина встречала Деда Мороза и Снегурочку во дворе дома на ул. Полины Осипенко. На руках у Юрия Петровича самый младший – Илья. А рядом – Руслан, Кристина и Евгения.

 - Дети учатся в 7-й и 95-й школах – в новых. Это супер, мы о таком и мечтать не могли! Очень приятно внимание и дети рады подаркам! – поблагодарил Юрий.

 - В этом году мы вновь организовали нашу «Елочку желаний» и обязательно продолжим его в последующие годы. Мне очень приятно, что мы можем подарить возможность детишкам и взрослым порадоваться в новогоднюю ночь и получить подарки, о которых они давно мечтали. У многих участников акции очень скромные желания – они не просят ничего сверхъестественного, но каждая просьба очень трогательная, очень личная, на которую просто невозможно не отреагировать. С наступающим Новым годом! Мира всем, добра и благополучия! - сказал Александр Фролов.


24 декабрь 12:20 | : Будни

