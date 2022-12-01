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Чудо для маленьких пациентов архангельской больницы

Команда депутата Александра Фролова вручила подарки и елку для паллиативного отделения Детской областной больницы.

В приемную депутата Городской Думы Сергея Чанчикова обратились сотрудники паллиативного отделения Детской областной больницы, с просьбой о помощи в покупке елочки и украшений для нее, чтобы создать домашнюю обстановку для маленьких пациентов, которые не смогут отметить Новый год и Рождество дома.

Инициативу поддержал и всецело одобрил заведующий отделением Игорь Волыхин, настоящий добрый доктор, искренне переживающий за всех своих подопечных, каждого из которых он знает по имени и о каждом отзывается с теплом. Благодаря грамотной организации работы в отделении создана домашняя атмосфера, каждый ребёнок находится в палате с одним из родителей постоянно, есть игровая комната с камином, тренажерами для родителей, на днях откроется новая веранда для прогулок.

От всей команды депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова (фракция «Единая Россия»)  новогодние подарки отделению и его пациентам вручил Сергей Чанчиков, пожелав чтобы в Рождественские дни всех нас не оставляла вера в чудо!

15 декабрь 10:51 | : Будни

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