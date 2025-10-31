Ну, за взаимодействие!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 декабря встретился с председателем областного собрания депутатов Екатериной Прокопьевой. Встречу посвятили вопросам взаимодействия Архангельской епархии и региональной законодательной власти.



На повестке встрече был ряд тем, касающихся духовного и культурного развития Русского Севера.



Глава Архангельской митрополии поблагодарил Екатерину Владимировну за поддержку церковных инициатив, направленных на духовное развитие общества.



Екатерина Владимировна выразила признательность митрополиту Корнилию за его архипастырские труды и попечение о развитии церковной жизни на Русском Севере.



