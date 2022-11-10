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Население Архангельска увеличилось на двух человек

Сегодня в УМВД России по Архангельской области состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим на русский север из города Херсона и Донецкой Народной Республики

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Александр Прядко поздравил с важным событием двух женщин.

75-летняя Зинаида Ивановна в октябре этого года приехала в Архангельск из Херсона. Добиралась несколько дней. Помог пройти этот нелегкий путь сын, который много лет живет в столице Поморья. Сейчас Зинаида Ивановна окружена заботой своей семьи, а главным своим другом называет 4-летнего правнука Мирона. В заботе о мальчике она нашла новый смысл своей жизни.    

54-летняя Марина Владимировна также перебралась в Архангельск к своим детям. Женщина отмечает, что здесь, несмотря на суровый климат, живут удивительно добрые люди.

Вместе с паспортом двум новым гражданам нашей страны Александр Александрович вручил Конституцию Российской Федерации и сертификаты на посещение Архангельского театра драмы от Общественного совета при региональном УМВД.

 

10 декабрь 11:21 | : Политика

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