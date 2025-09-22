Архангельский УФСИН собирает новогодние посылки для бойцов СВО

В УФСИН России по Архангельской области завершилась благотворительная акция по сбору подарков для участников специальной военной операции и находящихся в госпиталях.

Сотрудники регионального УФСИН охотно откликнулись на призыв об оказании помощи. К акции присоединились неравнодушные офицеры и работники аппарата Управления, исправительной колоний № 1, следственных изоляторов № 3 и № 4, колоний-поселений № 3 и № 19, Управления по конвоированию, воспитательной колонии, уголовно-исполнительной инспекции, Базы материально-технического и военного снабжения, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения. Всего было собрано 17 коробок гуманитарной помощи. В нее вошли конфеты, шоколад, сгущенное молоко, пряники, печенье, а также много бритвенных принадлежностей, влажных салфеток и полотенец, лосьоны и пена для бритья, шампуни. Вместе с гостинцами в штаб сбора гумпомощи от УФСИН Поморья также передали и более ста посланий-поздравлений, которые написали дети сотрудников УИС. В них ребята высказали слова поддержки нашим солдатам.

Все собранное было вручено архангельскому активисту-общественнику Владиславу Ивановичу Жгилёву, который многим знаком как Мороз Иванович. Много лет он ездит в преддверии Нового года с доброй и благой миссией в новые территории и вручает подарки военнослужащим и всем нуждающимся. В этот раз порадовали дедушку Мороза сотрудники УФСИН и новым посохом, который он заказал заранее. Его сделали мастера-умельцы в исправительной колонии № 1. Он будет помогать не только при ходьбе главному волшебнику, но исполнит новогодние желания всем добрым людям.

Организаторами акции выступили представители Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая России». Собранная помощь уже в середине декабря отправится к адресатам, чтобы к Новому году военнослужащие смогли получить подарки с гостинцами.



