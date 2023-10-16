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Жители Поморья потратят тринадцатую зарплату на раздачу долгов

Число архангелогородцев, ожидающих премий по результатам года, максимально за 13 лет — 37%. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Лица до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

 Чаще всего с помощью годовой премии северяне рассчитывают погасить займы и долги (14%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие (и это больше, чем в прошлом году). По 10% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

11 декабрь 09:13 | : Будни

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