Колония под Архангельском выполнила заказ от острова Кего

Отбывающие наказание исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) помогли в возведении пункта временного накопления твердых коммунальных отходов. 

На территории острова Кего заместителем начальника ИК-7 Вероникой Струговой  совместно с исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского  территориального округа «Город Архангельск» Дмитрием Рубцовым состоялась приемка в эксплуатацию  площадки для временного складирования ТКО. Все комплектующие для нее были выполнены в ЦТАО ИК-7. Осужденные сделали секции нужного размера, покрасили арматуру, изготовили металлические ворота с обшивкой профилированным листом.

Для островных территорий такие пункты временного накопления отходов имеют большое значение. На них будет складываться и храниться мусор от жилых домов и организаций во время  отсутствия устойчивой транспортной связи с материком. Затем, как только она появится, все накопленное будет вывозиться с острова на полигон. 

Отметим, что в ИК-7 УФСИН Росси по Архангельской области выполняется уже не первый муниципальный контракт. Данное взаимодействие позволяет решать вопросы трудовой занятости лиц, находящихся в местах лишения свободы, что в свою очередь дает осужденным возможность выплачивать имеющиеся у них исковые обязательства. 

 

20 ноябрь 11:32 | : Будни

