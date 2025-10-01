Колония под Архангельском выполнила заказ от острова Кего

Отбывающие наказание исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) помогли в возведении пункта временного накопления твердых коммунальных отходов.

На территории острова Кего заместителем начальника ИК-7 Вероникой Струговой совместно с исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского территориального округа «Город Архангельск» Дмитрием Рубцовым состоялась приемка в эксплуатацию площадки для временного складирования ТКО. Все комплектующие для нее были выполнены в ЦТАО ИК-7. Осужденные сделали секции нужного размера, покрасили арматуру, изготовили металлические ворота с обшивкой профилированным листом.

Для островных территорий такие пункты временного накопления отходов имеют большое значение. На них будет складываться и храниться мусор от жилых домов и организаций во время отсутствия устойчивой транспортной связи с материком. Затем, как только она появится, все накопленное будет вывозиться с острова на полигон.

Отметим, что в ИК-7 УФСИН Росси по Архангельской области выполняется уже не первый муниципальный контракт. Данное взаимодействие позволяет решать вопросы трудовой занятости лиц, находящихся в местах лишения свободы, что в свою очередь дает осужденным возможность выплачивать имеющиеся у них исковые обязательства.