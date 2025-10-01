Прокуратура Архангельской области ведет статистику жалоб от населения

Как и в предыдущие годы обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбирают многие жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

За десять месяцев 2025 года в региональное надзорное ведомство поступило 35 тысяч жалоб.

В рамках предоставленных полномочий прокурорами рассмотрено около 27 тысяч обращений.

Традиционно большая часть разрешенных по существу жалоб связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений, их удельный вес составил 75 %.

Прокурорами восстановлены трудовые и жилищные права граждан, пресечены многочисленные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, об исполнительном производстве, о земле.

Так, по инициативе прокуратуры г. Новодвинска администрацией муниципального образования сформированы 11 земельных участков, предоставленных в льготном порядке семьям участников специальной военной операции.

В результате вмешательства прокуратуры Плесецкого района муниципалитетом перед индивидуальным предпринимателем погашена задолженность по контрактным обязательствам на сумму более 1,2 млн. руб.

Каждая шестая жалоба касалась вопросов соблюдения законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Доводы о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам являлись предметом разрешения в 344 случаях.

Вопросы исполнения уголовных наказаний по-прежнему актуальны, разрешено свыше 950 таких жалоб.

Всего по результатам изучения доводов заявителей выявлено свыше 7,7 тысяч нарушений закона, для устранения которых принято более 5,7 тысяч актов прокурорского реагирования.

Значительное внимание уделено встречам с населением. Так, на личный прием в органы прокуратуры области и автономного округа обратилось более 6,7 тысяч заявителей.

Приемы проводились как на базе органов прокуратуры, так и в региональных приемных Президента Российской Федерации, в учреждениях социального обслуживания, на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса, военных госпиталях и региональных отделениях Государственного фонда «Защитники Отечества». Осуществлены выезды в отдаленные местности и труднодоступные населенные пункты.

Для обеспечения доступности обращения граждан за за­щитой нару­шен­ных прав применяются «горячие линии», с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в разделе «горячие линии».