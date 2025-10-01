Вельская колония вносит свою лепту в борьбу за экологию

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выполнены муниципальные контракты.

В целях размещения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд ИК-14 были заключены муниципальные контракты на изготовление и установку пяти контейнерных площадок для нужд сельского поселения «Муравьевское» и городского поселения «Вельское» Вельского района. Учреждение добросовестно выполнило взятые обязательства ранее установленных сроков договора.

Для работ непосредственно на режимной территории были привлечены осужденные участка металлообработки. Монтажом конструкций на месте занимались отбывающие наказание участка колонии-поселения при ИК-14. Врио главы администрации сельского поселения «Муравьевское» Роман Шевдин лично принимал выполненные работы и высоко оценил труд осужденных, отметив качество изделий.

Заключение муниципальных контрактов стало результатом многолетнего сотрудничества администраций поселений Вельского района и учреждения. За 2025 год ИК-14 выполнило муниципальных контрактов на сумму свыше двух миллионов рублей, что позволяет трудоустраивать осужденных.