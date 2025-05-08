Заключенные колонии в Вельске порадовали сельчан детскими площадками

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выполнили муниципальный заказ для сельского поселения «Хозьминское».

Осуждённые завершили работы по изготовлению и установке малых архитектурных форм. Для нужд сельского поселения на территории промышленной зоны были изготовлены качель-балансир, карусель «Гигантские шаги», качель «Берендей», игровой мостик и рубленные лавки. Все они сделаны из оцилиндрованного бруса и обработаны специальным материалом, что увеличит срок их службы. Изделия уже установлены на территории. Глава администрации сельского поселения «Хозьминское» Наталья Кондратова высоко оценила качество архитектурных форм и отметила, что они стали настоящим подарком для жителей ко Дню деревни.

К созданию архитектурных форм были привлечены четверо осужденных участка деревообработки и шесть осужденных участка колонии-поселения для монтажа конструкций. Сумма контракта составила 91 тысячу рублей. Его заключение, предшествующее выполнению работ, стало результатом многолетнего сотрудничества администрации поселения и учреждения.



