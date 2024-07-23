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Заключенные вельской колонии включились в проект "Комфортное Поморье"

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) изготовили сценические площадки для сельских поселений Вельского района.

Все работы проводились в рамках заключенных муниципальных контрактов.  На протяжении двух месяцев их выполняли отбывающие наказание в цехе металлообработки ЦТАО режимного учреждения.  Установили уличные сцены в сельских поселениях «Шадреньгское», «Усть-Шоношское» и «Солгинское» осужденные участка КП при ИК-14. 

Изготовление площадок проходило в рамках реализации региональной программы «Комфортное Поморье», стартовавшей в 2023 году по инициативе губернатора региона и направленной на благоустройство территорий, ремонт социальных объектов, мемориалов и многого другого. На новых сценах, сделанных в ИК-14, уже прошли праздничные концерты в рамках Дня сельского поселения. 

- Изготовление на наших площадях продукции в рамках участие в региональных программах по комплексному благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях Поморья в очередной раз подтверждает качество, точное исполнение проектных решений и сроков в рамках всех заключенных договоров, - отметил заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев.

 

29 август 10:31 | : Будни

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