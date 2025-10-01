Увольнение с работы: как это делают в Архангельске

С формулировкой «по соглашению сторон» с последнего места работы ушли 14% жителей Архангельска, по сокращению штата — 8%, и еще 4% указали другие варианты. Большинство экономически активных граждан увольнялось по собственному желанию (74%).



Мужчины чаще женщин рассказывали про разрыв трудовых отношений по соглашению сторон. Горожане старше 45 лет расстаются с работодателем на основании соглашения сторон чаще тех, кто моложе.



Среди тех, кто выбрал этот путь, 57% считают, что такая запись никак не влияет на последующее трудоустройство.



Показательно, что в условиях дефицита персонала доля специалистов по подбору персонала, для которых формулировка записи об увольнении не имеет значения, составляет 66%.



Кадровый голод перекраивает сложившиеся HR-практики: рекрутеры игнорируют формальности, которые еще недавно имели значение. Фокус смещается с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции соискателя, что является прямым следствием изменившегося баланса сил на рынке труда. Рекрутеры комментируют: «По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник и плохой специалист, просто работодатель не хочет заморачиваться с наказаниями или пожалел такого работника. Точно также и по соглашению сторон: работодатель не хочет сокращать работника, поэтому ему проще договориться, или также не хочет больше работать с работником и как бы откупается от него, подписывая соглашение. Так что ни та, ни другая формулировка не раскрывает истинную причину увольнения работника».