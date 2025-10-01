Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Увольнение с работы: как это делают в Архангельске

С формулировкой «по соглашению сторон» с последнего места работы ушли 14% жителей Архангельска, по сокращению штата — 8%, и еще 4% указали другие варианты. Большинство экономически активных граждан увольнялось по собственному желанию (74%).

Мужчины чаще женщин рассказывали про разрыв трудовых отношений по соглашению сторон. Горожане старше 45 лет расстаются с работодателем на основании соглашения сторон чаще тех, кто моложе.

Среди тех, кто выбрал этот путь, 57% считают, что такая запись никак не влияет на последующее трудоустройство.

Показательно, что в условиях дефицита персонала доля специалистов по подбору персонала, для которых формулировка записи об увольнении не имеет значения, составляет 66%.

Кадровый голод перекраивает сложившиеся HR-практики: рекрутеры игнорируют формальности, которые еще недавно имели значение. Фокус смещается с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции соискателя, что является прямым следствием изменившегося баланса сил на рынке труда. Рекрутеры комментируют: «По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник и плохой специалист, просто работодатель не хочет заморачиваться с наказаниями или пожалел такого работника. Точно также и по соглашению сторон: работодатель не хочет сокращать работника, поэтому ему проще договориться, или также не хочет больше работать с работником и как бы откупается от него, подписывая соглашение. Так что ни та, ни другая формулировка не раскрывает истинную причину увольнения работника».

12 ноябрь 08:00 | : Будни

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (155)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20