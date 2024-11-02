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Жители Поморья стали чаще увольняться по собственному желанию

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей и выяснили, по какой причине они уволились с последнего места работы. Оказалось, что доля россиян, которые написали заявление «по собственному», достигла максимальной отметки за последние десять лет. Добавим, что подобное исследование эксперты hh.ru проводят ежеквартально, начиная с 2015 года. Участие в опросе регулярно принимают не менее 10 тысяч соискателей. 

По данным за 4 квартал 2024 года, сразу 77% соискателей из Архангельской области уволились с последнего места работы по собственному желанию. Еще в 3 квартале доля таких респондентов составляла 68%, год назад – 76%. Сегодня доля россиян и в том числе жителей Архангельской области, которые решили сменить работодателя сами, без воздействия внешних причин, находится на максимальном уровне за всю историю наблюдений – то есть, с 2015 года включительно. На самом низком уровне показатель находился в 3 квартале 2020 года, тогда лишь 46% соискателей рассказали, что ушли по собственному желанию. 

В свою очередь, на минимальном за последние два года уровне сегодня находится доля тех соискателей, кого уволили по сокращению штата (всего 3%), а также в связи с реорганизацией компании (лишь 3% опрошенных назвали этот вариант). Увольнения в связи с сокращением штата чаще всего фиксировались во 2 квартале 2015 года, а также во 2 и 3 кварталах 2020 года – по 20% соискателей тогда рассказали, что их сократили на работе. 




























































































19 ноябрь 09:04 | : Экономика

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