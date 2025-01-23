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Архангельские компании особо не заморачиваются с субботниками

Каждая пятая компания периодически проводит субботники. Участвовать в подобных мероприятиях на безвозмездной основе чаще готовы женщины старше 45 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане и представители кадровых служб предприятий из Архангельска.

Каждый четвертый архангелогородец принимает участие в субботниках на работе: 25% на безвозмездной основе, 3% — за отгулы, 1% — за дополнительную оплату. 20% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 47% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 4% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин: 24% против 16% соответственно. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодежи до 35 лет подобным образом поступают 28%, а среди архангелогородцев старше 45 лет — только 17%. Причем женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Согласно данным опроса, сегодня субботники проводятся в 23% компаний: в 12% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 11% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах, чтобы не нарушить закон

14 март 17:00 | : Будни

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