Митрополит Корнилий: "Будьте здоровы и Богом хранимы"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 ноября поздравил правоохранителей Архангельской области с Днем сотрудника органов внутренних дел. Архипастырь принял участие в торжественном мероприятии в региональном управлении МВД. 

 Ниже приводим полный текст слова архипастыря. 

 Глубокоуважаемый Дмитрий Павлович! Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 

 Сердечно приветствую вас и поздравляю ветеранов, руководство, личный состав и гражданский персонал управления МВД по Архангельской области с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 

 Каждый сотрудник полиции выполняет важную для общества и государства работу и является очень ценным. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «служба в одном из важнейших государственных ведомств сопряжена с большой ответственностью: она требует не только специальных навыков и знаний, но и нередко личного мужества, героизма и готовности к самопожертвованию». 

 Мы живем в непростое время, когда Россия сталкивается с множеством внутренних и внешних угроз, поэтому сегодня можно уверенно сказать, что от вашего служения зависит будущее Отечества и будущее каждого гражданина нашей страны. Любой человек хочет жить в мирном и стабильном обществе, где можно спокойно выходить на улицу, свободно трудиться и чувствовать себя в безопасности. Дай Бог, чтобы в нашей стране никогда не смогли повториться смуты и треволнения, которые имели место в трагические периоды истории. Каждый из нас несет ответственность за то, каким будет будущее. Будем с молитвой обращаться к Богу за помощью, постараемся послужить друг другу и деятельно исполнить заповедь Христову о любви к Богу и ближним — и, верим, Господь поможет нам и сохранит наше Отечество от всех врагов! 

 Каждый сотрудник, несущий непростую государственную службу, для того, чтобы соответствовать высоте призвания, должен укреплять дух, работая над своим сердцем, изгоняя из него зло и многочисленные пороки. Помочь в этом всегда готова Святая Христова Церковь, двери которой всегда открыты для всех ищущих истины и правды Божией. Господь стучит в сердце каждого человека, и Он ждет нашего ответа. Пусть наши души никогда не остаются глухими ко гласу Божию, которым, по мысли многих мудрых людей, является наша совесть. 

 Для того чтобы преображались сердца людей и умягчались нравы в нашем обществе на протяжении десятилетий выстраивается на всех уровнях взаимодействие органов внутренних дел и Русской Православной Церкви. С радостью могу свидетельствовать, что взаимодействие регионального управления МВД и Архангельской епархии укрепляется и приносит добрые плоды для жителей Русского Севера. Благодарю Вас за это, глубокоуважаемый Дмитрий Павлович. Пусть доброе соработничество продолжается на благо общества. 

 В сегодняшний праздничный день позвольте еще раз поздравить всех вас с профессиональным праздником и пожелать, чтобы с вами всегда был рядом Господь и укреплял ваши силы на благие деяния. Низкий вам поклон за самоотверженное служение Богохранимому Отечеству Российскому и народу Божию! Милосердный Господь мира да благословит всех вас миром, здравием и благоденствием. Будьте здоровы и Богом хранимы!


11 ноябрь 09:10 | : Будни / Верую

