Митрополит Корнилий последний раз в этом году произнес "Христос Воскресе"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 июня, в канун отдания праздника Пасхи Христовой, совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.



Отдание праздника Светлого Христова Воскресения совершается в среду шестой недели по Пасхе. В этот день заканчивается сорокадневное празднование главного праздника, православные христиане последний раз приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос Воскресе!» и готовятся встречать грядущий праздник Вознесения Господня.