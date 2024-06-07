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Митрополит Корнилий последний раз в этом году произнес "Христос Воскресе"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 июня, в канун отдания праздника Пасхи Христовой, совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

    Отдание праздника Светлого Христова Воскресения совершается в среду шестой недели по Пасхе. В этот день заканчивается сорокадневное празднование главного праздника, православные христиане последний раз приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос Воскресе!» и готовятся встречать грядущий праздник Вознесения Господня.

12 июнь 09:39 | : Будни / Верую

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