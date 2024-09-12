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Что надо знать про акафист?

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 сентября совершил вечерню с чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседа́лен, неседа́льная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. В отличие от древних кондаков, содержит хайретизмы (ряд восхвалений, начинающихся со слова «Радуйся»).

    Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году. 

02 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

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