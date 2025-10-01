Дети из воскресных школ Плесецкого округа трудятся на каникулах во славу Божью





Педагоги воскресных школ поселка Савинского и села Федово Плесецкого округа в дни каникул предложили ребятам позаниматься полезным трудом.









В Савинском дети традиционно занимались выпечкой, а в Федово — наводили порядок возле храма.«Трудиться во славу Божию и на радость родителям, близким и учителям — это очень полезно и правильно и с духовной, и с практической точки зрения. Дай Бог, чтобы ребята получали от всех занятий в воскресных школах пользу для своей души и приобщались к жизни Святой Христовой Церкви», — отметил благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).



