Священники Архангельской митрополии пришли в школы со словом Божьим

Благочинный Холмогорского округа протоиерей Олег Шевчук провел для учеников Холмогорской средней школы имени М.В.Ломоносова уроки по теме: «Бог, мир, человек». Слушали священника ребята, изучающие в 4 классе основы православной культуры.

«Благодарим за интересные и познавательные уроки», — говорится на странице школы в соцсети.

В школе поселка Савинского Плесецкого округа традиционно участвует в «Разговорах о важном» благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).

Отметим, что священники митрополии, как и в прошлом учебном году, посещают и другие школы региона.

«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, который проводится в российских школах еженедельно по понедельникам. Проект, который был запущен Министерством просвещения Российской Федерации, направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.