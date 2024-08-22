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Школьники Плесецкого округа изучают русскую культуру в храме

    Храм преподобного Антония Сийского в поселке Савинском Плесецкого округа посетили воспитанники местной школы. Побеседовал с ребятами настоятель иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Отец Антоний провел для детей экскурсию по основному помещению храма, рассказал им о святынях и об основах духовной жизни, о чтимых подвижниках благочестия. Затем священник показал внутренние помещения храма, где оборудован спортзал и расположены комнаты для прикладных занятий воспитанников воскресной школы.

    Отметим, что и другие храмы Архангельской митрополии на занятиях по основам православной культуры посещают воспитанники общеобразовательных школ. 

12 октябрь 09:08 | : Культура / Верую

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