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Дети Плесецкого округа поставили Рождественский кукольный спектакль

    Воскресная школа села Федово Плесецкого округа отметила праздник Рождества Христова кукольной постановкой.

    «Педагоги и ребята специально сделали вертеп, сшили куклы, подготовились к празднику», — рассказал благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Он напомнил, что воскресная школа начала 2024-2025 учебный год в новом специально построенном здании, которое стало уютным домом для ребят и учителей.

    В небольшом здании есть скромная библиотека и техника, необходимая для проведения занятий. Ребята изучают Закон Божий, а также занимаются рукоделием, общаются и знакомятся с церковной жизнью. 

15 январь 09:12 | : Культура / Верую

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