Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев решают личные вопросы в рабочее время

С тем, что возможность время от времени решать личные вопросы в рабочее время повышает продуктивность труда, согласен каждый второй работодатель и 6 из 10 архангелогородцев.

 Мнения работодателей относительно решения сотрудниками личных вопросов в рабочее время разошлись. В 50% компаний считают, что это положительно влияет на продуктивность труда, при этом 12% в этом однозначно уверены, а 38% скорее разделяют такое мнение: «Почему бы и нет, если это не становится системой». Ровно столько же (50%) работодателей придерживаются прямо противоположного мнения: «Если продуктивность хотя бы не снижается, это уже хорошо, а говорить о повышении не приходится».

 Ожидаемо, что соискатели чаще, чем работодатели, согласны с мнением о том, что решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда. Такую позицию разделяют 6 из 10 опрошенных, причем 22% в этом однозначно уверены, а 38% скорее согласны: «Иногда случаются неотложные личные дела, и я благодарна работодателю, что мне дают возможность их сделать». Напротив, 4 из 10 не разделяют мнение о повышении результативности труда, если сотрудник тратит рабочее время на личные вопросы: 11% однозначно не согласны, а 29% скорее не согласны («В рабочее время надо работать»).

 Мужчины чаще женщин убеждены в повышенной продуктивности сотрудников, которые тратят часть рабочего времени на личные дела (62% против 57% соответственно). Чем моложе респонденты, тем толерантнее они по отношению к трате рабочего времени на личные дела: если среди опрошенных до 34 лет эту точку зрения разделяют 68%, то среди старшего поколения — только 51%.

16 май 07:49 | : Экономика

Главные новости


И праздники, и будни. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Идем дальше». Дмитрий Морев вышел на «экватор»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (172)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20