Половина архангелогородцев помогает престарелым родителям деньгами

Каждый второй житель Архангельска считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально в любом случае. 30% поддерживает помощь только при тяжелом материальном положении родителей, а 9% отвергают саму идею такой поддержки.



Мужчины несколько чаще женщин поддерживают безусловную помощь родителям, тогда как горожанки чаще склоняются мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации. С увеличением возраста уменьшается доля тех, кто полностью отвергает помощь родителям: с 10% среди молодежи до 35 лет до 5% среди респондентов 45+. Обладатели высшего образования чаще поддерживают безусловную помощь (53%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (44%). Больше всего же тех, кто уверен, что родителей нужно поддерживать материально в любом случае, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц (56%).



В реальной практике финансовая поддержка родителей распространена широко: 20% горожан помогают им постоянно, 38% — время от времени, по необходимости, 8% — изредка. Лишь 14% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 16% признались, что родители помогают им.