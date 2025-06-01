По набережной Архангельска прошел парад в память святой семейной паре

Архангельск присоединился к Всероссийскому параду семьи. Священники и миряне прошли по городской набережной и совершили молебен возле памятника святым Петру и Февронии Муромским.

«Мы присоединились к сотням тысяч людей из других регионов во имя истины, любви и красоты; во имя защиты семьи в ее библейском понимании; во имя традиционных семейных ценностей и живого, осознанного преемства их нашими детьми, внуками и правнуками, — прокомментировал событие священник Александр Григорьев, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства.

Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских.